Итальянские автомобили ателье Бертоне представят на выставке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Выставочное пространство, на котором посетители смогут увидеть автомобили итальянского кузовного ателье Bertone, откроется в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге 7 июня. Об этом сообщили в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ).

Италия была объявлена страной-партнером выставки в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее участие было перенесено на 2021 год.

"Экспозиция является частью насыщенной программы Итальянской культурной недели, организованной посольством Италии в Москве, Итальянским институтом культуры в Москве и ENIT в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, на которой Италия представлена в статусе почетного гостя. Экспозиция посвящена итальянскому автодизайну и одному из ярчайших его представителей - кузовному ателье Bertone, основанному в далеком 1912 году", - говорится в сообщении.

Экспозиция включает несколько моделей купе, созданных в период с 1950-х по 2012-й - год столетия Bertone. Посетители увидят автомобили, которые определили исходный код дизайна купе.

Кроме того, на выставке будут представлены коллекции рисунков и фотографий с работой ателье, портрет Нуччо Бертоне, экспонаты, связанные с автоспортивными мероприятиями, а также несколько рисунков из архива Италии.

Ателье Bertone за более чем столетнюю историю подготовило множество моделей, которые заняли почетное место в мире автомобильного дизайна, - от первых работ Джованни Бертоне на заре XX века до совершенных концепт-каров Нуччо Бертоне, каждый из которых представляет собой произведение искусства. Ателье создавало модели, продвигавшие важнейшие изменения в концепции автомобиля. Некоторые работы Bertone признаны настоящими шедеврами искусства - например, Lamborghini Miura принимала участие в историческом проекте нью-йоркского музея современного искусства МоМА.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации.