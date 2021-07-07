В Тбилиси завершился митинг противников ЛГБТ-сообщества

ТБИЛИСИ, 7 июля. /ТАСС/. Митинг противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси у здания парламента завершен. Об этом в среду сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По его данным, на проспекте Руставели не осталось ни одного демонстранта. Дорога полностью открыта для передвижения автомобилей.

У здания парламента во вторник проходила акция в поддержку журналистов, которые в понедельник пострадали при попытке освещения акции ЛГБТ. Неподалеку собрались противники секс-меньшинств, чтобы не дать возможность провести митинг в поддержку сотрудников СМИ. Ситуация накалялась несколько раз.

Противники ЛГБТ-сообщества пытались прорваться к митингу у парламента, однако полиция помешала им. После того, как участников акции в поддержку журналистов эвакуировали на автобусах, сотни противников ЛГБТ-сообщества прорвались к зданию парламента. Они сняли с флагштока флаг ЕС и сожгли его.

Полицейские задержали несколько десятков человек, официальных данных о числе задержанных пока не поступало.

Защитники ЛГБТ-сообщества в понедельник анонсировали марш на проспекте Руставели, где находится парламент. Позднее он был отменен, поскольку защитники традиционных ценностей заранее пришли на место и заняли площадь у здания парламента. Позже митинг против ЛГБТ-сообщества перерос в драку с журналистами, собравшихся для освещения марша. Пострадали более 50 представителей СМИ.