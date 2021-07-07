Газификация курильских островов Итуруп и Кунашир начнется в 2023 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Сахалинские власти совместно с "Газпромом" с 2023 года начнут поставку сжиженного природного газа (СПГ) на Итуруп и Кунашир (южная группа Курильских островов, Сахалинская область). Тогда же будет запущена система приема, хранения и регазификации, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства области.

Курильские острова являются географически обособленной от Сахалина территорией, поэтому туда нельзя провести трубопровод для обеспечения местных жителей бытовым газом. В связи с этим сахалинские власти вместе с "Газпромом" разрабатывают для таких отдаленных районов области меры по автономной газификации.

"Сжиженный природный газ обогреет дома жителей Итурупа и Кунашира. В четвертом квартале 2023 года на курильском острове Итуруп в районе села Китового планируется запустить систему приема, хранения и регазификации высокотехнологичного экологически чистого топлива. Также в 2023 году система приема, хранения и регазификации должна заработать и на другом курильском острове - Кунашире. Ее проектирование начнется в следующем году", - рассказали в пресс-службе.

По информации областных властей, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на днях посетили Итуруп и изучили территорию, чтобы определиться с земельными участками под объекты, необходимые для газификации.

Для проведения автономной газификации "Газпром" построит на Сахалине современный завод компримированного и сжиженного природного газа. Новое производство будет перерабатывать сырье проекта "Сахалин-2". С помощью специальных автомобилей и судов продукцию завода начнут доставлять потребителям. Топливо, вновь перешедшее из жидкого в газообразное состояние, пойдет по трубам на электростанции и котельные в населенных пунктах. В этом году будет уточнена потребность в сжиженном природном газе на Курилах. Это позволит с октября приступить к проектированию завода СПГ. Строительство объекта должно начаться уже в 2022 году, рассказали в пресс-службе.

"Для Курильских островов газификация районов - это не просто долгожданное и радостное событие в будущем, но и в целом историческое событие. Изменится все: качество предоставляемых услуг, которые будут зависеть от газификации, стоимость на них. Жители Курильских островов, к сожалению, живут среди высоких цен, мало что видят, существуют обособленно. И газификация перевернет всю их жизнь в хорошем смысле", - прокомментировали ТАСС в правительстве области.

О программе

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и 2030 году. В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области сегодня реализуется масштабная программа газификации. В течение пяти лет планируется построить около 1,2 тыс. км газопроводов, газифицировать свыше 35 тыс. домов и более 150 предприятий и котельных. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа. К 2025 году Сахалинская область должна быть газифицирована на 100%, в настоящее время этот показатель равен 40 процентам.