Эксперт назвал серьезной ситуацию с коронавирусом практически во всех регионах России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции сейчас практически во всех регионах России достаточно серьезная, рассказал в интервью ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"В настоящий момент ситуация достаточно серьезная практически во всех регионах Российской Федерации", - сказал он.

Горелов пояснил, что делает выводы, исходя из индекса распространения коронавируса, который сейчас превышает единицу. "Хотелось бы, чтобы он в летнее время был на уровне 0,7 и ниже, но он, к сожалению, по-прежнему больше единицы", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 184,2 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 658 672 случая заражения, выздоровели 5 101 852 человека, умерли 139 316. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.