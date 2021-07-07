Госсовет КНР назначил экс-главу отдела пропаганды провинции Гуандун главредом "Синьхуа"

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Госсовет КНР назначил на должность главного редактора информационного агентства "Синьхуа" бывшего руководителя отдела пропаганды парткома южной китайской провинции Гуандун Фу Хуа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте центрального правительства Китая.

"Фу Хуа назначается на должность главного редактора агентства, а Хэ Пин покидает этот пост", - отмечается в тексте.

Фу Хуа по образованию филолог, с 2007 по 2017 год занимал ряд важных должностей, в том числе заместителя главы отдела пропаганды парткома Пекина и главного редактора экономической газеты "Цзинцзи жибао". С марта 2018 года он руководил отделом пропаганды провинции Гуандун.