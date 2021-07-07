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Путин назвал киберпреступность и незаконную миграцию общими вызовами для стран Европы

По оценке президента РФ, соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции находятся в числе вопросов, которые заслуживают самого серьезного внимания
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Борьба с преступлениями в киберсреде и незаконной миграцией, обеспечение экологической безопасности являются общими задачами для всех европейских стран. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Конференции руководителей прокуратур европейских государств.

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По его оценке, соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции находятся в числе вопросов, которые заслуживают "самого серьезного внимания".

"Для всех европейских стран это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит стабильность и порядок в обществе, устойчивое развитие наших государств, всего континента", - констатировал Путин.

Как отметил глава государства, российская прокуратура активно работает по всем этим направлениям.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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