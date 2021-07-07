Путин: Россия заинтересована в развитии тесных связей с прокуратурами европейских стран

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии тесных связей с прокуратурами европейских и других государств, в диалоге по линии Совета Европы и прочих структур. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Конференции руководителей прокуратур европейских государств.

"Не раз говорил и вновь повторю: Россия заинтересована в развитии самых тесных связей с прокуратурами европейских и других государств, в продвижении диалога и сотрудничества в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Совет Европы и Международная ассоциация прокуроров", - сказал Путин.

Глава государства 1 июля подписал федеральный закон, наделяющий Генпрокуратуру РФ новыми полномочиями. В частности, теперь генпрокуратура может представлять и защищать интересы России в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах, в том числе в Европейском суде по правам человека.

Путин выразил уверенность в том, что конструктивное взаимодействие прокуратур разных стран, включая обмен информацией и лучшими правовыми практиками, позволит надежнее защищать права и свободы граждан, добиваться успеха в борьбе с общими угрозами, в том числе связанными с технологическими изменениями.

"Рассчитываю, что в ходе конференции вы примете рекомендации, которые будут способствовать дальнейшему повышению эффективности работы органов прокуратуры", - резюмировал президент.