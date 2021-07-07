Путин: актуальность обеспечения прав людей на доступную медпомощь растет на фоне пандемии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Права и свободы граждан являются высшей ценностью и государство обязано обеспечить их, подчеркнул президент России Владимир Путин. Особое место на фоне пандемии стала занимать необходимость обеспечить действенный механизм предоставления качественной и доступной медпомощи, заявил он в видеообращении к участникам Конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге.

"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и обязанность государства - обеспечить действенные механизмы для их беспрепятственной реализации. В полной мере это касается социальных прав граждан, в том числе права на доступную и качественную медицинскую помощь", - сказал президент. "Это особенно актуально в связи с охватившей в прошлом году весь мир эпидемией коронавируса", - подчеркнул он.

Путин сделал акцент на том, что считает крайне важной тему роли прокуратуры в защите прав граждан в соответствии с принципами Европейской Конвенции по правам человека. По его словам, несмотря на различия в полномочиях, особенности национальных законодательств, соответствующие ведомства играют ключевую роль в обеспечении в своих странах верховенства закона, стоят на защите прав и свобод граждан, отстаивают интересы государства и общества. "Эти базовые цели, задачи не только вас объединяют, но еще и подчеркивают значимость сотрудничества и содержательного профессионального партнерства", - подчеркнул российский лидер.

Говоря о российской прокуратуре Путин подчеркнул, что как единая централизованная система она четко выполняет возложенные на нее задачи, вносит весомый вклад в развитие России как подлинно правового, социально ориентированного, демократического государства. Президент отметил, что эти принципы были усилены, конкретизированы в обновленной Конституции России и в целом в законодательстве страны.

"Реализуя свои надзорные полномочия, прокуроры следят за соблюдением законов на всей территории России и в случае нарушений принимают меры для защиты прав граждан. Так, в период эпидемии органы прокуратуры существенно активизировали надзор за своевременным предоставлением медицинской помощи, лекарств, социальных выплат и пособий", - добавил Путин. Особое внимание уделяется защите прав детей, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью, многодетных семей и семей с низкими доходами, подчеркнул он.