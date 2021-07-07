Мишустин поздравил Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник со 125-летием

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника со 125-летием со дня открытия. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Сегодня уникальный комплекс является крупнейшим научным и культурным центром, объединяет великолепные памятники истории и архитектуры - величественный Нижегородский кремль, усадьбу Рукавишниковых, дома композитора Балакирева и купца Смирнова, музеи художественных промыслов, технический, Русского Патриаршества, а также мультимедийный исторический парк "Россия - моя история", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил богатейшую коллекцию музея, а также талант и труд коллектива, благодаря которому музей-заповедник сохраняет свои традиции, развивается, воссоздает памятники зодчества и пополняет коллекции новыми экспонатами.

7 июля 1896 года в Дмитриевской башне открылся Нижегородский городской художественный и исторический музей. В настоящее время Нижегородский музей-заповедник является крупнейшим объединением музеев Нижегородской области. Фонды музея насчитывают более 320 000 единиц хранения, что составляет половину государственного музейного фонда Нижегородской области, охватывают период от глубокой древности до наших дней и включают археологические, естественнонаучные, документальные, фотографические, историко-бытовые, нумизматические и другие коллекции.