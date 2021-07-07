В Калининграде отменили требование о поездках в транспорте только на сидячих местах

КАЛИНИНГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области скорректировали перечень ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции: требование перевозки пассажиров в пригородных поездах в выходные дни строго по количеству сидячих мест отменено, не вступив в силу, а детям до 14 лет разрешили самостоятельно посещать нестационарные торговые площадки. Об этом сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

С 1 июля детям до 14 лет запретили посещать кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии, организации торговли, магазины, кафе и рестораны без сопровождения взрослых.

"Мы скорректировали ограничения для наших детей, которые не имели права без сопровождения взрослых посещать торговые объекты всех типов. Мы сделали небольшое послабление, и сейчас они могут посещать нестационарные торговые объекты - торговые палатки, рынки, ярмарки и так далее", - сказал представитель штаба.

С 10 июля должно было вступить в силу решение об ограничении количества пассажиров в общественном транспорте на приморских направлениях наличием сидячих мест в транспорте. Представитель штаба отметил, что это решение отменено до вступления в силу, пояснив, что штаб пришел к выводу, что достойно обеспечить транспортную доступность конечных станций при его введении в действие будет невозможно.

Транспортные предприятия, обеспечивающие доставку грузов в регион и из него, освобождены от обязанности обеспечить полную иммунизацию водителей. Ранее власти ввели ограничение, согласно которому с 15 июля работодателям запрещалось направлять в командировки невакцинированных работников.

Также уточнены категории предприятий, которым запрещено проводить мероприятия с участием детей. Детские игровые комнаты "работать не должны", подчеркнул представитель штаба, отметив, что некоторые предприниматели пытались обойти этот запрет.

Что осталось под запретом

Изменения не коснулись запрета на проведение автобусных экскурсий с участием невакцинированных граждан, либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии. Ограничены до 15 человек группы, участвующие в пешеходных экскурсиях. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Запрещена работа аттракционов в парках культуры и отдыха, предприятиям общепита предписано сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений, но эти ограничения не касаются тех, кто обслуживает посетителей с сертификатами о вакцинации.

По данным регионального оперативного штаба, на 7 июля в области выявлено 37 699 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 209 за прошедшие сутки. Вылечились 36 085 пациентов, умерли 569 человек, остаются под медицинским наблюдением 7 046.

Главный санитарный врач области 23 июня подписала постановление об обязательной вакцинации работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, здравоохранения. В срок до 20 августа двумя компонентами вакцины от новой коронавирусной инфекции должны быть привиты не менее 60% сотрудников предприятий и учреждений, которых касается это решение. На 7 июля в регион суммарно поставлено 193 927 комплектов доз вакцины. Привито 182 334 человека из них двумя компонентами 130 940.