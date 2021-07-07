Кампус двух вузов в Челябинске станет площадкой по тестированию технологий сохранения леса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Студенческий кампус двух университетов в Челябинске планируют сделать площадкой для апробации технологий, в том числе по сохранению реликтового леса и биоразнообразия. Об этом сообщила ТАСС в среду первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на площадке международной промышленной выставки "Иннопром".

"[Экомонитор] будет одной из составляющих концепции кампуса, поскольку он будет межвузовский и между двумя вузами находится территория бора, которая как раз могла бы стать площадкой апробации технологий, в том числе сохранения реликтового леса, биоразнообразия. Это пока в проекте обсуждения", - сказала Гехт по итогам панельной дискуссии "Прорывные проекты научно-образовательных центров как драйвер развития научно-технологической кооперации в приоритетных направлениях стратегии научно-технологического развития РФ".

Проект системы "Экомонитор", позволяющей отслеживать в режиме реального времени распространение загрязняющих веществ на прилегающей территории производственного предприятия и моделировать сценарии распространения загрязняющих веществ по прогнозу погоды, входит в портфель Уральского научно-образовательного центра.

В апреле губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня сообщал, что проект строительства кампуса для Челябинского государственного университета (ЧелГУ) и Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработан, его предполагается реализовать в 2021-2023 годах. Оценочная стоимость проекта составляет 8 млрд 150 млн рублей. Количество мест - 4 470. По словам Текслера, локацию будущей стройки еще обсуждают.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Партнер выставки - Италия.