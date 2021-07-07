ВАТИКАН, 7 июля. /ТАСС/. Врачи прекратили проведение инфузионной терапии Папе Римскому Франциску, которому ранее была сделана операция под общим наркозом на толстой кишке. Об этом сообщил в среду глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Отмечается, что "послеоперационный период проходит удовлетворительно", понтифик продолжает "регулярно питаться". "Окончательное гистологическое исследование подтвердило дивертикулярный стеноз", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В понедельник Бруни сообщил, что понтифик проведет в больнице около семи дней "при отсутствии осложнений".

О госпитализации понтифика для проведения плановой операции симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) было сообщено в воскресенье. Минувшей ночью стало известно, что 84-летний Франциск перенес хирургическое вмешательство хорошо. Он лежит в римской больнице имени Агостино Джемелли, врача-францисканца, в которой проходил лечение и его предшественник Иоанн Павел II.

Нынешний 84-летний понтифик, несмотря на то что еще в молодости ему была удалена часть легкого после сложной пневмонии, отличается достаточно крепким здоровьем. В последнее время он жалуется только на боли в ногах. В рождественский-новогодний период Франциск отменил ряд мероприятий из-за воспаления седалищного нерва. В конце февраля 2020 года в момент начала пандемии у него была сильная простуда. В начале этого года Папа Римский одним из первых сделал прививку от коронавируса вакциной американской компании Pfizer ("Пфайзер"), разработанной совместно с германским партнером BioNTech ("Бионтек"). Об уровне его антител к коронавирусу не сообщалось, однако с конца февраля понтифик ведет нормальную деятельность, совершив поездку в Ирак, где принимал участие в массовых мероприятиях. На последних коллективных аудиенциях, возобновленных в присутствии верующих, но на открытом воздухе, он начал пожимать руки участникам.