Путин поручил установить ответственность за нарушение контроля за вредными выбросами

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину и Государственной думе предусмотреть законодательные изменения, обеспечивающие установление ответственности за нарушение контроля за вредными выбросами.

"Правительству РФ совместно с Государственной думой обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих установление мер ответственности за нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля и по предоставлению в государственные органы информации, полученной с использованием таких систем", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам прямой линии, которая прошла 30 июня.

Соответствующие поправки должны быть внесены до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, необходимо расширить виды объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, которые должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о вредных выбросах в государственный реестр таких объектов. Эта работа должна быть проведена до 1 июля 2022 года.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Еще одно поручение главы государства адресовано правительству, которое должно "представить предложения, касающиеся совершенствования методологии измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с использованием данных инструментального контроля". Ответственным за выполнение назначен Мишустин, указание необходимо выполнить до 1 ноября 2021 года.