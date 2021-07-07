Новосибирские власти отменили запрет на массовые мероприятия для отдельных категорий людей

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Новосибирские власти отменили введенный из-за роста заболеваемости COVID-19 запрет на проведение массовых мероприятий для некоторых категорий граждан, в частности, для кандидатов в депутаты и участников съездов политических партий. Решение связано с проведением избирательной кампании в Госдуму в сентябре 2021 года и необходимостью обеспечения избирательных прав граждан и информирования о выборах, сообщил ТАСС замруководителя администрации губернатора региона Сергей Нешумов.

"Принятие постановления (снимающие запрет на массовые мероприятия для ряда категорий граждан - прим. ТАСС) было обусловлено необходимостью обеспечения прав граждан на участие в выборах депутатов Государственной думы, обеспечения информирования граждан РФ о подготовке и проведении выборов, разъяснения порядка участия в них, функционирования избирательных комиссий и работников их аппарата при реализации полномочий, а также наблюдателей, представителей СМИ, участвующих в информационном освещении проведения выборов", - сказал Нешумов.

Постановление будет действовать до 30 сентября 2021 года. Он отметил, что в единый день голосования 19 сентября на территории Новосибирской области, помимо выборов в Госдуму, запланировано проведение семи основных избирательных кампаний и 36 дополнительных выборов в Советы депутатов муниципальных образований региона. По словам замглавы администрации, несмотря на снятие запрета на массовые мероприятия для ряда категорий граждан, все они будут проводиться с учетом санитарно-эпидемиологических мер по противодействию коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба на утро 6 июля, в регионе зарегистрированы 48 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией (+185 за сутки). 42 274 пациента выздоровели (+116 за сутки). Умерли еще 11 пациентов (всего 2 119 человек).

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор региона Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Кроме того, с 1 июля была ограничена до 50% от количества мест вместимость залов кинотеатров и объектов спорта.