Путин поручил к октябрю отремонтировать детсад в Новокузнецке после жалобы на прямую линию

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал правительству срок до 1 октября совместно с кемеровскими властями капитально отремонтировать школу-детский сад №235 в Новокузнецке. Об этом сообщается в перечне поручений после прямой линии, опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области обеспечить проведение комплексного капитального ремонта муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Начальная школа-детский сад № 235" г. Новокузнецка Кемеровской области", - говорится в перечне поручений.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В ходе прямой линии с Путиным жительница Новокузнецка пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша, а власти ее не ремонтируют. Также стало известно, что чиновники якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Путин потребовал от Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию.

По данным властей, ремонт кровли в учреждении был запланирован еще с 2020 года и начался на прошлой неделе, кровельные работы будут завершены в августе. Однако принято решение отремонтировать не только крышу, но и все здание. Работы должны быть завершены к началу 2022 года, на время ремонта воспитанникам предоставят места в соседних образовательных учреждениях.