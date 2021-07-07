Центры управления регионом появятся во всех муниципалитетах Югры до 2022 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) до конца 2021 года создадут центры управления регионом (ЦУР) во всех муниципальных образованиях региона. Об этом сообщили журналистам в окружном департаменте общественных и внешних связей.

ЦУР начал работу в Югре в ноябре 2020 года. Он помогает оперативно реагировать на жалобы и предложения жителей в социальных сетях, анализирует поступающие от них вопросы, вырабатывает рекомендации для органов власти.

"До конца [2021] года в Югре будут созданы муниципальные ЦУР. Их основные задачи - анализ обратной связи с населением на местах, разработка дорожных карт по решению муниципальных проблем", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента общественных и внешних связей Югры Александра Деменко.

Он добавил, что платформа обратной связи Центра позволяет объединить в единую базу горячие линии, социальные сети, мессенджеры, официальные обращения, благодаря чему улучшится анализ социально-экономической проблематики. В свою очередь, заместитель руководителя ЦУР Югры Ирина Громова отметила, что все поступающие вопросы жителей решаются оперативно. "Не было еще ни одной эскалации до уровня губернатора и даже заместителя губернатора", - уточнила она.

По данным региональных властей, Югра включилась в федеральный проект по обработке конструктивной критики в социальных медиа в октябре 2018 года. В систему ЦУРа включен проект Минсвязи России - мобильное приложение "Госуслуги.ПОС", с помощью которого жители округа смогут оперативно сообщать о проблемах и получить информацию о решениях - для этого достаточно быть зарегистрированным на портале Госуслуг. Первый подобный центр появился в Московской области в конце 2018 года. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни. Информация распределяется на профильные блоки, в частности, медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.