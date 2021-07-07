Кластер климатического оборудования создадут на площадках Владимирской области и Удмуртии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. Производитель климатического оборудования "Русклимат" работает над созданием межрегионального промышленного кластера на территории Владимирской области и Удмуртии. Об этом ТАСС в среду на площадке международной выставки "Иннопром" сообщил директор Ассоциации развития кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

"На сегодняшний день формируется межрегиональный кластер, инициатором которого является компания "Русклимат" - это будет кластер климатической техники, который возьмет начало в Удмуртии и получит продолжение во Владимирской области. Это тот случай, когда производственная цепочка не замыкается внутри субъекта РФ, а ширится с использованием и включением в него промышленных компаний, расположенных в субъектах РФ. Этому кластеру быть, на сегодняшний день идет активная подготовка необходимых документов для подачи в Минпромторг РФ", - сказал он.

Как пояснил ТАСС первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига, в 2014 году в Киржаче Владимирской области был открыт первый в России промышленный технопарк инженерных, климатических систем и электроники "ИКСЭЛ", собравший крупнейших производителей климатической, тепловой и вентиляционной техники. Сейчас на площадке занято более 2 тыс. человек.

"Создание в рамках кластера межрегиональной кооперации позволит сформировать полную технологическую цепочку производства климатического оборудования, а также позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места", - сказал он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации, самая большая - из Италии.