В Астраханской области пройдет горячая линия по вопросам выплаты пособий семьям с детьми

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области проведут в четверг тематическую горячую линию для семей с детьми, у которых есть вопросы по выплатам пособий, сообщает пресс служба администрации губернатора региона. Такое решение было принято после ситуации с астраханкой Оксаной Плужниковой, которая обратилась 30 июня на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным с жалобой на отказ в ежемесячной денежной выплате на ребенка в связи с необходимостью предоставления сведений о доходах за весь 2020 год.

"Завтра, 8 июля, в День семьи, любви и верности, с 11:00 до 15:00 часов, пройдет тематическая горячая линия. На нее могут позвонить семьи с детьми, у которых есть вопросы по выплатам пособий. По телефонам министерства социального развития и труда <...> можно будет узнать о ежемесячной выплате на ребенка от трех до семи лет включительно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках горячей линии лично на вопросы астраханцев также будут отвечать министр социального развития и труда региона Олег Петелин и глава Пенсионного фонда Астраханской области Сергей Кодюшев. В этот день специалисты Астраханского отделения Пенсионного фонда России ответят на вопросы о выплатах ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, ежемесячном пособии на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, единовременной выплате в 10 тысяч рублей на ребенка от 6 до 18 лет, а также по поводу получения и реализации материнского капитала.