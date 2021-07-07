Десять детских садов Ивановской области получат 3D-принтеры

ИВАНОВО, 7 июля. /ТАСС/. Десять детских садов Ивановской области получат новые 3D-принтеры для знакомства дошкольников с цифровыми технологиями и развития у детей технического творчества. Первый аппарат в рамках инициированного депутатами Ивановской облдумы проекта "Детский техноград" уже поступил в Шуйский детский сад №8, сообщила журналистам в среду председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева.

"Для реализации этой идеи депутаты регионального парламента инициировали специальный проект "Детский техноград. На первом этапе проекта на внебюджетные средства приобрели 3D-принтеры для 10 детских садов. Устройства объемного моделирования помогают развивать конструкторские и творческие способности, мелкую моторику, пробуждают интерес к самостоятельным открытиям и саморазвитию. С помощью новых технологий можно будет развивать у ребят интерес к изобретательству, выявлять и поддерживать талантливых детей", - пояснила Дмитриева.

По ее словам, проект расширит возможности по формированию в детских садах информационно-образовательной среды. Она также отметила, что депутаты уже организовали для педагогов из дошкольных учреждений - участников проекта обучающий семинар, на котором состоялось знакомство с техническими возможностями устройств трехмерной печати, комплектом сопутствующих программ и приложений.

"Депутаты намерены продолжить реализацию проекта. Идеи по расширению в детских садах информационно-образовательной среды парламентарии обсуждают с педагогами, методистами, работниками регионального департамента образования", - добавила Дмитриева.