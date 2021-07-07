В селе Михайловское на Кубани открыли аптечный пункт после обращения жителей к президенту

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Аптечный пункт открыли в амбулатории села Михайловское в Краснодарском крае после того, как местные жители рассказали о его отсутствии президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии. Об этом сообщили в штабе ОНФ по краю в среду.

"На прямую линию с президентом РФ обратилась жительница села Михайловское, которая сообщила об отсутствии аптечного пункта в сельской амбулатории Северского района Кубани. К решению проблемы подключились эксперты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае, после чего в медицинском учреждении появилась аптека", - говорится в сообщении.

До этого долгое время жители села были вынуждены отправляться за лекарствами в соседнее село за 10 км. Сейчас на территории работает рецептурный отдел, в котором можно приобрести необходимые препараты.