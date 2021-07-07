Путин рекомендовал омскому правительству не сокращать объем соцподдержки ветеранов труда

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Омской области не допускать снижения объема социальной поддержки ветеранов труда в регионе, сообщается в перечне поручений президента после прямой линии, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Омич Владимир Васильков в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловался на лишение ветеранского звания и пособия в 550 рублей в связи с этим. Власти региона опровергли информацию о лишении его звания, а отсутствие выплаты объяснили индексацией пенсий: доплаты получают граждане с пенсией не более 15 631 рублей, а пенсия Василькова после индексации оказалась выше, поэтому он и перестал получать пособие. По факту обращения ветерана из Омска на прямую линию доследственную проверку начали прокуратура региона и следственное управления СК РФ по области.

"Рекомендовать правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня социальной поддержки граждан, которым присвоено звание "Ветеран труда", - говорится в перечне поручений.

Доклад по этой теме должен представить глава региона Александр Бурков до 15 августа.

В начале июля Бурков дал поручил региональному Минфину найти 350 млн рублей, необходимых для финансирования ежемесячных выплат ветеранам труда.