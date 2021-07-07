Молодые ученые СКФУ получат 27 млн рублей на проведение исследований в области медицины

СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Четыре проекта молодых ученых Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) получили поддержку Российского научного фонда, сообщили журналистам в среду в пресс-службе вуза. Общий объем поддержки исследований, каждое из которых относится к сфере медицины, составит 27 млн рублей.

"Среди победителей - представители Северо-Кавказского федерального университета, финансовую поддержку получат четыре проекта ученых вуза. <…> Победа в грантовом конкурсе в очередной раз доказывает перспективность и продуктивность исследований, на которых сосредоточены научные школы СКФУ", - приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

В конкурсе по проведению инициативных исследований молодыми учеными обладателями грантов в 3 млн рублей стали трое представителей СКФУ - кандидаты химических наук Дмитрий Аксенов и Станислав Щербаков, а также кандидат физико-математических наук Павел Ляхов. Ученые проведут исследования по поиску веществ с высокой противоопухолевой активностью, синтезу соединений для таргетной молекулярной терапии лечения рака и разработке аппаратных ускорителей для цифровой обработки трехмерных медицинских изображений.

Грант в 6 млн рублей ежегодно в течение трех лет будет получать исследовательская группа под руководством профессора кафедры органической и аналитической химии СКФУ доктора химических наук Николая Аксенова. Молодые ученые займутся поиском новых способов получения веществ, потенциально обладающих противораковой активностью.

"Это новое направление исследований для нашего коллектива. В данном проекте мы будем создавать новую систему реагентов, которая позволит эффективно получать большое количество веществ с высокой биологической активностью", - цитирует пресс-служба Аксенова.

О конкурсе

Конкурсы проводились в рамках президентской программы исследовательских проектов, которая разработана с целью содействия формированию в стране передового сектора фундаментальных и поисковых исследований, пользующихся мировым признанием, поддержки лучших российских ученых. Все проекты должны внести существенный вклад в развитие науки и создавать задел для решения задач "больших вызовов", обозначенных в стратегии научно-технологического развития России. Программа стартовала в 2017 году.

Поддержку получили свыше 900 научных проектов молодых ученых, а также научных групп под руководством молодых исследователей. Первый конкурс - "Проведение инициативных исследований молодыми учеными" - был направлен на поддержку молодых людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. Второй конкурс - "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых" - направлен на поддержку нового поколения научных лидеров.