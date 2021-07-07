Эксперт: иммунная прослойка у населения в Москве упадет к сентябрю

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Иммунная прослойка к коронавирусу у населения Москвы может снизиться к сентябрю, когда россияне начнут возвращаться из отпусков. Об этом сообщил в среду врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"У нас сейчас уехали люди в разные регионы, сейчас отпускной период. В Москве маленькое количество народу, меньше чем обычно, среднестатистически. Эти люди вернутся к нам. Мы забываем о том, что штамм "дельта плюс" у нас тоже есть и он обладает гораздо более сильной контагиозностью и активностью. В настоящий момент есть как раз большая возможность защититься как раз от этого "дельта плюса". Когда люди вернутся, сейчас - к августу, к нам обратно из различных регионов, и к сентябрю иммунная прослойка у населения снова упадет", - сказал он на пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в России.

По словам Тимакова, в настоящий момент не стоит радоваться улучшению статистики по заболеваемости в Москве. "Я бы не стал оптимистически относиться к этой ситуации, потому что это временное улучшение сейчас, нестабильное. Надо смотреть не за один, за два дня, а среднее за неделю хотя бы", - подчеркнул он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ, что в Москве заметно снижение заболеваемости коронавирусом. По ее мнению, это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и высоким темпам вакцинации населения.