Роскосмос опубликовал фото последствий наводнения в Сочи со спутника

"Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника "Канопус-В", - говорится в подписи к изображениям в Twitter Роскосмоса.

Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника #КанопусВ 5 июля в Сочи выпала месячная норма осадков. Из-за ливня оказались затоплены территории пансионатов, больниц и домов. Пострадали около 30 пляжей, в большей степени в Адлерском и Хостинском районах pic.twitter.com/6Ul7uHezcS

Всего к публикации прикреплены две фотографии, на которых виден город, Олимпийский парк, реки. Они были сняты из космоса 6 июля.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. Режим ЧС из-за непогоды был введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрывались федеральные трассы.