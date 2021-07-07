Роскосмос опубликовал фото последствий наводнения в Сочи со спутника

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал фотографии Сочи из космоса, снятые спутником дистанционного зондирования Земли "Конапус-В" после ливней.
"Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника "Канопус-В", - говорится в подписи к изображениям в Twitter Роскосмоса.
Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника #КанопусВ— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 7, 2021
5 июля в Сочи выпала месячная норма осадков. Из-за ливня оказались затоплены территории пансионатов, больниц и домов. Пострадали около 30 пляжей, в большей степени в Адлерском и Хостинском районах pic.twitter.com/6Ul7uHezcS
Всего к публикации прикреплены две фотографии, на которых виден город, Олимпийский парк, реки. Они были сняты из космоса 6 июля.
Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. Режим ЧС из-за непогоды был введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрывались федеральные трассы.