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Роскосмос опубликовал фото последствий наводнения в Сочи со спутника

Спутник "Канопус-В" снял город, Олимпийский парк и реки

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал фотографии Сочи из космоса, снятые спутником дистанционного зондирования Земли "Конапус-В" после ливней.

"Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника "Канопус-В", - говорится в подписи к изображениям в Twitter Роскосмоса.

Всего к публикации прикреплены две фотографии, на которых виден город, Олимпийский парк, реки. Они были сняты из космоса 6 июля.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. Режим ЧС из-за непогоды был введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрывались федеральные трассы.

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РоссияКраснодарский край
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