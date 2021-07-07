На Кубани начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим при наводнении

Из-за обильных осадков в разных районах Краснодарского края из берегов вышли реки, подтоплены сотни домовладений.

"В Горячем Ключе пункт сбора гуманитарной помощи открыли в школе №4 - работает с 08:00 до 18:00", - сообщил Алтухов.

Он отметил, что сбор гуманитарной помощи также проводится на улице Дзержинского в Славянске-на-Кубани, на трех точках в Туапсинском районе. Кроме того, о сборе помощи также объявила Русская православная церковь. "Также с 7 по 12 июля в храмах Краснодара будут проводить сбор денег в помощь пострадавшим от наводнения", - уточнил Алтухов.

Он также добавил, что сейчас основная проблема связана с водоснабжением. Оно пока не восстановлено в полном объеме, а потребность в воде высокая - необходимо отмыть дома и инфраструктуру. Для обеспечения водой жителей в районе работают восемь водовозов.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. По данным синоптиков, циклон пройдет по всей Кубани. Режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Славянском, Северском, Туапсинском районах. Купание на пляжах на побережье было запрещено.