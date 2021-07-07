Вандалов в Ленинградской области будут отпугивать частушками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Дорожники Ленинградской области решили бороться с вандалами при помощи частушек. Объявили конкурс, по его результатам пять лучших сочинений разместят на плакатах и билбордах, сообщили в среду в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Творчество принимается до конца июля, после чего будут выбраны набравшие большее количество "лайков" частушки. В дальнейшем они будут использоваться для оформления новых остановочных павильонов и для плакатов рядом с дорожными объектами, где были замечены случаи вандализма", - сказано в сообщении.

Оставить свой вариант частушки или оценить любой из предложенных можно будет в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно статистике "Ленавтодора", больше всего вандалы портят новые остановки, расстреливают или воруют дорожные знаки, уносят катафоты с барьерного ограждения или спиливают перила с мостов. При этом далеко не всегда речь идет о банальных надписях или использовании ярких красок для разрисовывания объектов дорожной инфраструктуры: отсутствие того или иного знака чревато авариями, а на разбитой остановке люди не могут укрыться от дождя и ветра.