Международный фестиваль "Калининград Сити Джаз" перенесли на 2022 год

КАЛИНИНГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Калининград Сити Джаз", который планировалось провести 30-31 июля и 1 августа, перенесли из-за пандемии коронавируса на 2022 год, сообщил в среду оргкомитет масштабного культурного события.

"В связи с действующими в мире ограничениями по перемещению из-за пандемии, и как следствие, отказом большинства иностранных артистов выезжать за пределы своих стран и путешествовать по миру с гастролями, XV Международный музыкальный фестиваль "Калининград Сити Джаз" переносится на 2022 год", - рассказали в оргкомитете, напомнив, что 15-й по счету большой праздник джазовой музыки должен был состоятся в 2020 году, но и тогда провести его помешала пандемия коронавируса и его перенесли на 2021 год.

Организаторы фестиваля надеются, что "в следующем году эпидемиологическая ситуация позволит провести праздник безопасно для зрителей и они получат возможность насладиться выступлениями лучших джазовых коллективов и солистов из России, Европы, Израиля и США".

Как сказали ТАСС в оргкомитете фестиваля, "Калининград Сити Джаз" многие годы по праву является одним из главных музыкальных фестивальных событий лета в Калининградской области. В среднем за три фестивальных дня его посещают порядка 15 тыс. человек.