В Коми вынуждены разворачивать новые койки для больных с коронавирусом

"Мы вынуждены открывать все новые и новые койки, открыто уже 2 402 койки и занято 1 822 [75,8%]. При этом мы поменяли алгоритм, и как только человек становится независим от кислорода, и ему не нужно круглосуточное наблюдение врача, то мы переводим таких пациентов на койки долечивания. Вчера мы открыли в Сосногорском районе 150 таких коек на базе санатория "Кедр", - рассказал глава республики в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во " ВКонтакте ".

СЫКТЫВКАР, 7 июля. /ТАСС/. Власти Республики Коми вынуждены разворачивать все новые койки для пациентов с коронавирусом, количество которых растет. На 7 июля создано 2 402 койки, из них занято 1 822 или 75,8%, более 1 тыс. человек нуждаются в кислородной поддержке, сообщил в среду вечером глава Коми Владимир Уйба.

Руководитель региона опроверг появившуюся в социальных сетях информацию, что в регионе не хватает реанимационных коек. "У на сегодня открыто 203 реанимационных койки, занято 79, есть резерв. Действительно сегодня преобладают тяжелые, крайне тяжелые, реанимационные пациенты. Из 1 822 госпитализированных кислородозависимые более 1 тыс. человек. Это говорит о более тяжелом течении болезни от новых штаммов", - сказал глава региона.

В регионе объявили обязательную вакцинацию ряда категорий населения, работодателям нужно обратиться в лечебное учреждение, подготовить список тех, кто должен пройти вакцинацию, и составить график вакцинации либо в лечебном учреждении, либо мобильной бригадой на самом предприятии. На 7 июля в Коми привились 147 тыс. человек первым компонентом вакцины, более 109 тыс. человек завершили иммунизацию. До конца этой недели в регион поступит большая партия вакцины из 40 тыс. доз, которая сразу пойдет в работу, отметил глава Коми.

"Миф о том, что вакцинация является клиническим испытанием на людях - это совершенно безобразное заявление, потому что любой препарат проходит доклинические и клинические испытания. Доклиника проводится на животных, а клинические испытания - на добровольцах. На сегодня все три [отечественные] вакцины выпущены в промышленный оборот, и никакое отношение вакцинация не имеет к клиническим испытаниям", - сказал глава Коми, который ранее заявлял, что привился дважды.

На 7 июля в Коми выявили 48 399 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 273 человека. Выздоровели 45 174 человека, умерли 1 052. Всего под медицинским наблюдением находятся более 3 тыс. человек.