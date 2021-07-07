Эксперт: дельта-штамм коронавируса научился "маскироваться" под сезонные инфекции

"Индийский штамм больше приобретает свойство "маскироваться" под сезонные наши инфекции. Не то, чтобы он специально это делал, просто появились похожие симптомы. Это насморк, который в принципе у первичного уханьского штамма был невыраженным симптомом, и расстройство стула. По факту - это летнее отравление ягодками и ротавирусная, энтеровирусная инфекции, по клинической картине очень похоже. Или продуло под кондиционером - насморк, подкашливание", - сказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в России.

При этом, по словам врача, пациент, заразившийся дельта-штаммом коронавируса может перейти из легкого в средне-тяжелое состояние всего за три-четыре дня. Само течение заболевания проходит в две волны, потому что организм распознает вирус не сразу.

"У него стало очень выраженная двухволновость заболевания. Так как он со своей мутацией приобрел свойство уходить от наших иммунных барьеров, организм его сразу не распознает, и несколько дней клиническая картина относительно легкая, люди расслабляются. Потом стабилизируется немного ситуация, по факту мы чувствуем себя более менее комфортно, уходит температура. В это время вирус продолжает размножаться, и на 7-8 день болезни, по статистике, которую удалось собрать с различных источников, получается так, что организм наконец-то воспринимает вирус, распознает его и происходит гипериммунный ответ, серьезное ухудшение ситуации. Буквально за 3-4 дня человек из легкого переходит в средне-тяжелое состояние", - пояснил он.