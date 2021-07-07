Переболевшие COVID-19 будут иметь приоритетное право на углубленную диспансеризацию

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ утвердил порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации, на которую будут иметь приоритетное право перенесшие коронавирусную инфекцию. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке: граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19 при наличии двух и более хронических заболеваний", - говорится в документе. Согласно приказу, данный приоритет будут иметь также переболевшие ковидом граждане без хронических заболеваний.

Уточняется, что планируемая углубленная диспансеризация может проводиться только спустя 60 дней после выздоровления гражданина, перенесшего COVID-19, при оказании ему медпомощи в амбулаторных условиях или в стационаре.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 5,8 млрд рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших ковидом, которая началась 1 июля. В первый этап обследования включены прием терапевта, тест с 6-минутной ходьбой, измерение насыщения крови кислородом, общий и биохимический анализы крови, рентген грудной клетки и спирометрия (исследование функции внешнего дыхания). Также к этому списку может быть добавлен анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Эти обследования можно пройти за один день. После получения результатов врачи могут направить пациента на второй этап, который включает три обследования (эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей). В случае выявления у пациента хронических заболеваний ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.