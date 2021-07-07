Второй розыгрыш квартиры среди вакцинированных от COVID-19 пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Московской области с 25 июня смогут принять участие в розыгрыше квартиры в Ленинском городском округе. Итоги конкурса станут известны 1 августа, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В Подмосковье разыграют еще одну квартиру среди тех, кто позаботится о своем здоровье и безопасности окружающих и сделает прививку от COVID-19. В этот раз в акции смогут принять участие все совершеннолетние граждане РФ, которым первый компонент вакцины введен с 25 июня на территории Московской области. <...> Итоги розыгрыша огласят 1 августа в эфире "360", - говорится в сообщении.

Отмечается, что призом в розыгрыше станет однокомнатная квартира площадью 40 кв. метров в ЖК "Южная Битца" в Ленинском городском округе. Квартира располагается на 24 этаже, причем внутри уже сделана чистовая отделка и установлена сантехника.

"Чтобы зарегистрироваться в розыгрыше, необходимо кликнуть на специальный баннер на сайте госуслуг, подтвердить участие и заполнить анкету с личными данными - ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспорт, полис ОМС. На электронную почту придет код-подтверждение", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в Московской области проводили розыгрыш квартиры, расположенной в подмосковном Серпухове, среди прошедших вакцинацию от коронавируса в Московской области с 15 по 25 июня.