В Британии впервые с января выявили больше 30 тыс. случаев заражения COVID-19 в сутки

Несмотря на быстрый рост заболеваемости в королевстве, где программой массовой вакцинации охвачено уже 86% населения, относительно медленно растет число случаев госпитализации. В больницах страны с COVID-19 сейчас находятся 2,5 тыс. человек, тогда как на пике второй волны эпидемии в январе этот показатель приближался к 40 тыс. Количество смертей также остается достаточно низким. В среду власти сообщили о 33 летальных исходах, а за последние 7 дней в среднем за сутки регистрировалось около 20 смертей. При этом зимой при сравнимом уровне заболеваемости за сутки в королевстве в среднем умирало свыше 400 человек, а в отдельные дни этот показатель приближался к тысяче.

Несмотря на рост заболеваемости, связанный с распространением особо заразного штамма "дельта", который стал в королевстве доминирующим, руководство страны планирует отменить подавляющее большинство коронавирусных ограничений 19 июля. Члены кабмина и правительственные эксперты отмечают, что вакцинация смогла кардинально изменить наблюдавшееся ранее соотношение между числом инфицированных и количеством случаев тяжелого течения болезни, а британцы должны привыкать к жизни с вирусом, который теперь создает меньше рисков. При этом оппозиция, профсоюзы и ряд медицинских специалистов выступают против поспешного снятия ограничений и отмены требования носить маски в магазинах и транспорте.

По последним данным, уже 86,4% совершеннолетних жителей королевства (45,5 млн человек) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 34 млн человек. Это немногим больше половины всего населения страны и почти 65% взрослых британцев. Ожидается, что к 19 июля этот показатель удастся довести до 70%. Британские медицинские службы подчеркивают, что вакцины демонстрируют высокую эффективность против штамма "дельта" и в подавляющем большинстве случаев предотвращают развитие тяжелых форм болезни, если заражение все-таки произошло.