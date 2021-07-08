Путин пообщается со школьниками - финалистами конкурса "Большая перемена"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг в режиме телемоста с "Артеком" встречу со школьниками 5-7 классов, которые вышли в финал всероссийского конкурса "Большая перемена". Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Учащиеся 5-7 классов в 2021 году впервые принимают участие в "Большой перемене". Из более 1,1 млн участников этой возрастной группы финалистами конкурса стали 639 школьников со всей страны. По итогам испытаний определят 300 победителей.

В первый раз "Большая перемена" состоялась в прошлом году, с финалистами конкурса в ноябре по видеосвязи также пообщался президент. Он предложил сделать мероприятие ежегодным. По словам главы государства, "конкурс открыл новые звезды и даже целые созвездия юных талантов", и власти обязательно будут поддерживать их "во всех добрых начинаниях и планах".

Финал в "Артеке"

Отборочные задания конкурса в форме онлайн-игры учащиеся 5-7 классов проходили дистанционно по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, урбанистика, экология, здоровый образ жизни, историческая память, волонтерство, путешествия и туризм, молодежное предпринимательство, образовательные технологии и государственная безопасность.

Финальная неделя началась в международном детском центре "Артек" 7 июля и продлится до 14-го. По данным пресс-службы организаторов, гостями заключительного этапа конкурса станут министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. У финалистов также будет возможность пообщаться с летчиком гражданской авиации, Героем России Дамиром Юсуповым, олимпийской чемпионкой в прыжках в длину Татьяной Лебедевой и другими приглашенными экспертами.

Победители конкурса получат возможность отправиться в путешествие на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно.

Организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия - страна возможностей", Роспатриотцентр и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Образование".