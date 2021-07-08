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Умер Владимир Меньшов

В Москве простятся с Владимиром Меньшовым

Актер и режиссер умер 5 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Прощание с Народным артистом РСФСР, актером и режиссером Владимиром Меньшовым, подарившим зрителям картины "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби", состоится в четверг в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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Кинематографист умер в понедельник в возрасте 81 года от последствий коронавирусной инфекции.

"Прощание с Владимиром Валентиновичем состоится 8 июля 11:00 в Большом зале Дома кино", - рассказал секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин. Позднее в этот день Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Меньшов, Владимир ВалентиновичУмер Владимир Меньшов
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