В Москве простятся с Владимиром Меньшовым

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Прощание с Народным артистом РСФСР, актером и режиссером Владимиром Меньшовым, подарившим зрителям картины "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби", состоится в четверг в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Об этом ТАСС сообщили в организации.