В университете в Латакии планируют открыть кафедру русского языка

ЛАТАКИЯ, 8 июля. /ТАСС/. Кафедру русского языка планируется открыть в одном из крупнейших вузов Сирии - Тишринском университете в Латакии, сообщила журналистам в четверг декан факультета иностранных языков этого учебного заведения Джуманна Дауйэ.

"В течение года мы проводим пять наборов на курсы русского языка. На каждый курс записывается от 400 до 700 студентов. Учитывая его растущую популярность, в Тишринском университете планируют открыть кафедру русского языка, выпускники которой смогут преподавать не только в школах, но и в вузах", - сказала она.

По словам преподавателя русского языка Марины Панченко, которая работает в Сирии уже восьмой год, его популярность в арабской республике постоянно растет: русский начали включать в образовательную программу многих школ как второй иностранный.

"Люблю русский язык. Впервые услышал его в роликах на YouTube. Хочу поехать в Россию, чтобы учиться. Уже два года изучаю русский. Записался на курсы в университете. Изучаю также программу школ русского языка в Сирии. В будущем пригодится в работе. Мой дядя говорит на русском. Он был в России и после возвращения помог мне в изучении языка", - рассказал журналистам студент Тишринского университета Закария.

Сегодня РФ предоставляет сирийцам 500 квотных мест в вузах, при этом желающих учиться гораздо больше. Так, в 2020 году захотели продолжить образование в российских университетах, институтах и академиях 2,5 тыс. человек, в итоге отобрали каждого пятого.