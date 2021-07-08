Россияне назвали лучшую семейную сагу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Почти две трети опрошенных россиян назвали роман американской писательницы Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" лучшей семейной сагой, свидетельствуют результаты исследования, проведенного книжным сервисом "Литрес" в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в РФ 8 июля.

"Лучшей семейной сагой опрошенные назвали легендарный роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" (65%)", - говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС. Отмечается, что произведение во многом обязано своей популярности одноименной экранизации 1939 года с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях.

Второе место по итогам опроса занимает роман-эпопея "Война и мир" Льва Толстого (32,7%), замыкает тройку лидеров "Тихий Дон" Михаила Шолохова (22,2%). Четвертое место у "Саги о Форсайтах" Джона Голсуорси (20,8%), пятое - у культового произведения советской приключенческой литературы "Два капитана" Вениамина Каверина (20,6%).

Самой любимой семьей в истории литературы стала династия О'Хара из романа "Унесенные ветром". За нее проголосовали более 55% опрошенных. Вторую и третью строчки заняли семьи из "Войны и мира": 18,9% респондентов выбрали Ростовых, а 15% - Болконских. На четвертом месте семья Турбиных из романа "Белая гвардия", на пятом Форсайты - герои "Саги о Форсайтах".

92% респондентов любят семейные саги, а более 50% считают, что их представление о любви и браке во многом сформировали книги этого жанра.

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек.