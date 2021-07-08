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Пандемия COVID-19

Власти Хошимина введут двухнедельный локдаун

Режим ограничений начнет действовать 9 июля

ХАНОЙ, 8 июля. /ТАСС/. Власти южного вьетнамского мегаполиса Хошимина вводят двухнедельный режим жесткого локдауна, предписывающего горожанам не покидать свои дома без чрезвычайной необходимости. В соответствии с предложением Народного комитета (мэрии) Хошимина, одобренным премьер-министром республики Фам Минь Чинем, режим ограничений начнет действовать с ноля часов 9 июля, чтобы снизить темпы распространения в городе коронавирусной инфекции, сообщил в четверг портал официальной правительственной информации.

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Вводимые ограничения предполагают запрет на сборы людей в общественных местах, приостановку работы общественного транспорта и предприятий торговли за исключение продаж лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости. Горожанам предписано не покидать свои дома без крайней необходимости. Людям разрешено выходить на улицу лишь для покупки продуктов и медикаментов, при этом они обязаны соблюдать дистанцию не менее двух метров и не собираться группами более двух человек.

Девятимиллионный Хошимин стал главным очагом распространения коронавирусной инфекции во время четвертой волны эпидемии, начавшейся во Вьетнаме 27 апреля. С этого времени до настоящего момента в городе зарегистрировано 8 385 заразившихся коронавирусом.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года были выявлены 23 385 инфицированных. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 105 человек. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 14 828 заболевших.

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