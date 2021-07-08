Новосибирская область дополнительно получит более 500 млн рублей на строительство школ

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Новосибирская область в 2021-2022 годах дополнительно получит более 500 млн рублей на строительство шести школ в регионе, которые планируют возвести в Новосибирске в течение двух лет по модели государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом в четверг на сессии заксобрания региона сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

"Новосибирской области по этой программе [строительства школ] выделено по 1,3 млрд рублей на 2021-2022 годы на строительство шести школ для создания дополнительно 5 775 мест. Удалось добиться решения об увеличении выделенных средств в 2021 году до 1,643 млрд рублей, в 2022 году - до более 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Жуков напомнил, что по новой программе за счет средств федерального бюджета, ресурсов концессионеров и банков до конца 2024 года будет построено не менее 1,3 тыс. новых школ по всей России, где будут учиться свыше 1 млн детей.

Также депутат отметил, что в регионе необходимо продолжать строительство поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). По его словам, на территории области в период с 2021 по 2023 год планируется построить ФАПы в 93 населенных пунктах. В 2021 году предусмотрено приобретение нескольких автомобилей скорой помощи. В федеральном бюджете при этом предусмотрены субсидии почти на 500 медицинских вылетов в районы области в 2021-2023 годах.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области, в административном центре которой более 70% школ работают в две смены из-за нехватки мест, построят шесть школ на 5,7 тыс. мест в течение двух лет по модели ГЧП с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Стоимость проекта оценивалась в 7 млрд рублей. Сейчас у Новосибирской области есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тыс. мест до конца 2024 года.