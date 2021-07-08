На Дальнем Востоке сотни семейных пар получили медали "За любовь и верность"

УЛАН-УДЭ, 8 июля. /ТАСС/. Сотни семейных пар на Дальнем Востоке получили медали "За любовь и верность" в праздник православных святых Петра и Февронии, известный также как День любви, семьи и верности. В части городов вручение наград прошло в торжественной обстановке, в некоторых власти из-за пандемии коронавируса изменили формат - памятные знаки вручат "юбилярам семейной жизни" прямо у них дома, сообщили ТАСС в местных администрациях. Награды получили пары, прожившие вместе более 25 лет.

"Эпидемиологическая ситуация не позволяет сегодня провести праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Но каждую пару, представленную к награде, всего их 75, поздравят на дому представители органов местного самоуправления", - сообщила заместитель руководителя департамента ЗАГС Забайкальского края Лариса Качковская.

В Бурятии медали "За любовь и верность" удостоены 77 супружеских пар, а две семьи получат медали "За верность родительскому долгу". Церемонии награждения перенесены из-за неблагоприятной эпидобстановки в республике. Всего с 2014 года почетной всероссийской наградой отмечены порядка 340 семей Бурятии.

В очном формате праздники для семейных пар - "долгожителей" прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске, в также в Благовещенске - в сквере Амурского областного дома народного творчества, в котором установлен памятник святым Петру и Февронии. 8 июля в загсах Приамурья объявлен неофициальный день без разводов. "Конечно, если придут пары подавать документы на расторжение брака, отказать мы не сможем, но все-таки хотелось бы в этот день пары браком сочетать", - сказали ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС по Амурской области.

В Еврейской автономной области празднование Дня семьи, любви и верности началось на территории Благовещенского кафедрального собора. В качестве гостей на праздник были приглашены воспитанники пришкольных лагерей, ребятам предложили нарисовать на брусчатке возле памятника Петру и Февронии Муромским символ праздника - ромашку, а после угостили мороженым. "Для Биробиджанской епархии с 2019 года этот праздник стал особенно близок, поскольку у нас на территории кафедрального собора установлена скульптурная композиция святых Петра и Февронии", - сказал на торжественной церемонии архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем.

Божественная литургия прошла и в Преображенском кафедральном соборе в Якутске. По данным пресс-службы Якутской епархии РПЦ, в соборе есть икона святых Петра и Февронии с частицей их мощей.