{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

В храмах Камчатки проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе с Ан-26

По информации епархии, настоятель храма святого Николая Чудотворца в поселке Палана иерей Виталий Мануков отслужил панихиду на месте крушения

ТАСС, 8 июля. Панихиды по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке проходят в храмах края, они будут продолжаться до конца объявленных губернатором в области дней траура, сказали ТАСС в камчатской епархии.

"Все дни траура в храмах проходят панихиды или литии по усопшим в авиакатастрофе, которая произошла в районе поселка Палана. Сегодня даже отменили молебен Петру и Февронии. Лития по усопшим в нашем Троицком кафедральном соборе запланирована и завтра", - сказали в епархии.

По информации епархии, настоятель храма святого Николая Чудотворца в поселке Палана иерей Виталий Мануков отслужил панихиду на месте крушения самолета. "В составе группы МЧС посетил место падения самолета Ан-26, и отслужил панихиду по погибшим", - говорится в сообщении.

Кроме того, отец Виталий встретился с родственниками погибших в авиакатастрофе. "Это трагедия для всего поселка. Здесь знают каждого из тех, кто не вернулся 6 июля домой, среди них есть прихожане нашего храма, я навещал их семьи", - цитирует пресс-служба епархии слова священнослужителя.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
Триста лет под землей. Как четыре поколения одной семьи работают на одной шахте
С 6 июля Кузбасс — главный угольный бассейн страны, занимающий целый регион, — отмечает 300-летие: летом 1721 года рудознатец Михайло Волков открыл на берегу Томи уголь. В промышленных масштабах добывать его стали только спустя почти 200 лет: в регионе начали строить шахты, со всех концов страны и из-за границы стали съезжаться люди. Тогда же зародилась и шахтерская династия Греховых — с начала прошлого века и до настоящих дней ее поколения трудятся на одном угольном предприятии
Триста лет под землей.
Читать полностью