В храмах Камчатки проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе с Ан-26

ТАСС, 8 июля. Панихиды по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке проходят в храмах края, они будут продолжаться до конца объявленных губернатором в области дней траура, сказали ТАСС в камчатской епархии.

"Все дни траура в храмах проходят панихиды или литии по усопшим в авиакатастрофе, которая произошла в районе поселка Палана. Сегодня даже отменили молебен Петру и Февронии. Лития по усопшим в нашем Троицком кафедральном соборе запланирована и завтра", - сказали в епархии.

По информации епархии, настоятель храма святого Николая Чудотворца в поселке Палана иерей Виталий Мануков отслужил панихиду на месте крушения самолета. "В составе группы МЧС посетил место падения самолета Ан-26, и отслужил панихиду по погибшим", - говорится в сообщении.

Кроме того, отец Виталий встретился с родственниками погибших в авиакатастрофе. "Это трагедия для всего поселка. Здесь знают каждого из тех, кто не вернулся 6 июля домой, среди них есть прихожане нашего храма, я навещал их семьи", - цитирует пресс-служба епархии слова священнослужителя.