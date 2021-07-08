Первые единые социальные карты в Якутии вручили многодетным семьям

ЯКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев вручил многодетным семьям первые единые социальные карты жителя республики. Об этом сообщается в Instagram главы Якутии.

"Многодетным семьям вручены первые единые социальные карты жителя Якутии. Благодаря этой карте они могут пользоваться скидками и льготами без предоставления документов, а также получать на карту все социальные выплаты. Уверен, что эти новые возможности сделают жизнь семей немного более комфортной и удобной", - говорится в публикации.

По словам Николаева, Якутия входит в десятку регионов страны с самым высоким уровнем рождаемости. "Уделяется большое внимание созданию благоприятных условий для семей, воспитанию уважения к семейным ценностям и реализуются программы, которые направлены на поддержку многодетных и молодых семей", - отметил Николаев.

Как отмечается на сайте регионального правительства, в этом году свыше 7,2 млрд рублей направят в Якутии на реализацию национального проекта "Демография". Из них на мероприятия по финансовой поддержке семей при рождении детей предусмотрено 4,9 млрд рублей.

"На первоначальном этапе министерством труда и социального развития подготовлен список льготных категорий граждан, которые могут рассчитывать на получение карты жителя Якутии. Речь идет, в первую очередь, о ветеранах Великой Отечественной войны, пенсионерах, ветеранах труда, гражданах с инвалидностью, многодетных семьях и других. Оператором выбран "Алмазэргиэнбанк", - сообщили в Мининноваций региона.

Карту смогут оформить жители городов Якутск, Нерюнгри, Нюрба, Мирный и села Бердигестях, относящиеся к льготным категориям и достигшие 14-летнего возраста, уточнили в Мининноваций Якутии. К 2022 году планируется распространить действие сервиса на всю территорию республики.