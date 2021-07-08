Моряки судна Pacifica вернулись в Россию спустя почти девять месяцев после его ареста

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Капитан и механик российского судна Pacifica, в конце октября 2020 года арестованного в Пусане, вернулись в РФ после того, как почти девять месяцев провели на борту судна. Оно снабжалось с перебоями, перед моряками образовался долг по зарплате, сообщил ТАСС в четверг председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Он рассказал, что капитан Василий Попиль принял командование рефрижератором Pacifica компании Far East Shipping Management с экипажем 21 человек 4 сентября 2020 года. После нескольких рейсов 28 октября прошлого года судно было направлено на ремонт в порт Пусан, но после его начала компания перестала оплачивать счета за выполненные работы, и решением корейского суда судно было арестовано. Было принято решение отправить большую часть экипажа в Россию, на борту остались капитан и четвертый механик для охраны и поддержания судна в период ареста.

"До марта два члена экипажа обеспечивались питанием, а с апреля доставку продуктов прекратили в связи с неоплатой счетов компанией. Задержка заработной платы почти за 6,5 месяцев, перебои с питанием, отсутствие информации от компании о репатриации в Россию вынудили обратиться в ДВРО РПСМ. <...> В конце июня 2021 года в Пусане прошло судебное заседание по иску моряков с теплохода Pacific, где суд обязал компанию после продажи судна выплатить капитану и четвертому механику задолженность по заработной плате в сумме $33 600. В конце концов благодаря совместным усилиям Российского профсоюза моряков и МФТ 5 июля 2021 года капитан Попиль Василий и четвертый механик Хасанов Руслан прилетели в Россию", - сообщил Суханов.

Он напомнил, что граждане России, брошенные за границей без средств к существованию, могут быть репатриированы за счет российского консульства, кроме этого оно должно обеспечить до момента репатриации моряков продуктами питания.