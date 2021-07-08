В Свердловской области началась диспансеризация перенесших COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Углубленная диспансеризация для переболевших новой коронавирусной инфекцией началась в Свердловской области. В первую очередь пройти обследование смогут те, кто перенес заболевание в средней или тяжелой форме, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловской области началась диспансеризация жителей, перенесших новую коронавирусную инфекцию. В первую очередь пройти углубленное медицинское обследование смогут те, кто перенес COVID-19 в средней или тяжелой форме", - говорится в сообщении.

Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом пройдет общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта. По результатам этого определят риски развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза пациента направят на второй этап. Он будет включать еще три обследования - эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.

"К сожалению, для многих COVID-19 не проходит бесследно: вирус может поразить центральную нервную систему, дыхательную, сердечно-сосудистую систему человека. Это сложно предугадать. Это часто носит индивидуальный характер, поскольку развивается, исходя из особенностей течения болезни, имеющихся хронических заболеваний, образа жизни. Диспансеризация призвана помочь перенесшим коронавирус справиться с последствиями заболевания", - приводят в сообщении слова министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова.

По данным оперативного штаба региона, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 96 137.