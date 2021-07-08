МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности 9-11 июля в Курганской области

ТАСС, 8 июля. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается с 9 по 11 июля в Курганской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 9 по 11 июля в Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за введенного особого противопожарного режима жителям нельзя сжигать траву, разводить костры, а при объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств. В регионе запрещено посещение лесов.

В Курганской области, по данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни ожидается от 27 до 32 градусов тепла, ветер до 9 метров в секунду, а 10 июля и до 17 метров в секунду. Кроме того, по прогнозам синоптиков, 8 и 9 июля не будет осадков, а 10 июля пройдет лишь кратковременный дождь.