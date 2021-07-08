Размер выплаты молодым семьям на рождение ребенка в Москве вырос в 2,4 раза с 2010 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Величина выплаты молодым семьям на рождение ребенка увеличилась с 2010 года в 2,4 раза. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С каждым годом мы все больше внимания уделяем поддержке семей с детьми. <...> В Москве возраст молодых семей увеличен с 30 до 36 лет. Этот шаг позволил еще большему количеству семей рассчитывать на получение выплаты на рождение ребенка. По сравнению с 2010 годом ее величина выросла в 2,4 раза. Малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет получили возможность выбора нового регионального пособия", - сказала Ракова.

По ее словам, родители могут продолжить получать нынешнее пособие в размере 7,7 тыс. рублей в месяц либо подать заявление на получение новой выплаты, но в более высоком размере. Если в семье воспитываются несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, выплата назначается на каждого ребенка. Порядок присвоения льготного статуса многодетной семьи стал более удобным и комфортным: его теперь можно оформить в электронном виде.

Получать соцуслуги становится все проще, более 380 услуг сейчас доступны в онлайн-формате. Постоянно увеличивается размер различных пособий и расширяются категории, которые их получают.

"Одним из приоритетных направлений работы столичного правительства является устройство детей-сирот в семьи. В Москве работают центры содействия семейному воспитанию, и их главная задача - найти детям семьи. За последние шесть лет количество ребят, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, сократилось почти в четыре раза", - добавила заммэра.

Одной из форм поддержки приемных родителей в Москве стал пилотный проект по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание одновременно пятерых детей, трое из которых имеют инвалидность или являются подростками. Такой семье предоставляется квартира в столице. За время реализации проекта, с 2014 года, 46 семей взяли на воспитание 286 детей.

Поддержка малообеспеченных и многодетных

По словам Раковой, в Москве также есть центры социальной поддержки и реабилитации детей, которые помогают семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и тяжелыми нарушениями здоровья. Специалисты этих центров помогают родителям избежать эмоционального выгорания. На базе Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой работает Служба ранней помощи, которая ведет сопровождение семей с детьми с особенностями здоровья с рождения ребенка.

"С 2010 года в четыре раза увеличился объем поддержки малообеспеченных семей. Сегодня им выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет. Его размер зависит от возраста ребенка и категории семьи и составляет от 4,3 тыс. до 16,4 тыс. рублей. По состоянию на июль 2021 года это пособие получают более 160 тыс. малообеспеченных семей, в которых воспитывается почти 293 тысячи детей", - отметила заммэра.

В столице сейчас более 180 тыс. многодетных семей, в них воспитываются около 450 тыс. детей. Количество таких семей продолжает расти, за последние 10 лет их число выросло почти в три раза. Многодетные семьи ежемесячно получают компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг в зависимости от количества детей в семье, им предоставляют 30-процентную скидку на услуги ЖКХ и 50-процентную - на оплату капремонта.