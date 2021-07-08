Более 300 пар в Москве зарегистрируют брак в День семьи, любви и верности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 300 пар зарегистрируют брак в Москве 8 июля, когда в России отмечают День семьи, любви и верности. Также в столице в этот день пройдут чествования пар, которые прожили в браке 50 и более лет, сообщила пресс-служба Управления ЗАГС Москвы.

"Молодожены любят выбирать для бракосочетаний праздничные или красивые даты. Многие из них - День семьи, любви и верности или Красная горка - олицетворяют счастливую и крепкую супружескую жизнь. В этом году, несмотря на будний день, в отделах ЗАГС планируют заключить брак более 300 пар молодоженов. Также в 8 июля пройдут традиционные чествования юбиляров супружеской жизни, которые прожили в браке 50 и более лет. Это проявление искренней любви и верности, такие пары служат примером для молодых", - говорится в сообщении.

Торжественные церемонии бракосочетания в День семьи любви и верности пройдут во Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС. В них заняты почти все места. В столичных отделах ЗАГС молодоженов ждут поздравительные речи ведущих, тематические подарки в виде ромашек - символов праздника, а также украшенные залы. Также в этот день пройдет онлайн-чествование одновременно 11 пар юбиляров супружеской жизни. Они участники проекта "Московское долголетие".

"Супруги будут главными героями этого дня, про каждую пару покажут ролик из их семейной жизни, а также ведущая церемонии поздравит супругов с юбилеем в такой символичный праздник. На мероприятии спикеры и гости обсудят популярные темы создания и сохранения романтических и семейных отношений в серебряном возрасте, значение конфликтов и способы работы с ними. Участники также поговорят о том, как завершить отношения и подготовиться к созданию новых", - отметила пресс-служба.

Подать заявление на регистрацию брака можно лично в отделе ЗАГС или Дворце бракосочетания, но по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону единой справочной службы города Москвы: +7 (495) 777-77-77. Для профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания приняты предупреждающие меры.