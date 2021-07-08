Власти Ненецкого АО ограничили работу общепита ночью и приостановили диспансеризацию

ТАСС, 8 июля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу ограничили работу заведений общественного питания в ночное время и приостановили проведение диспансеризации ряда групп населения, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Принято решение приостановить на территории региона проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, проведение массовых, досуговых, развлекательных мероприятий, в том числе ночных клубов, а также с полуночи до 8 часов утра - работу организаций общественного питания", - говорится в сообщении. Решением оперштаба введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. В гостиницы округа можно заселиться только при наличии сертификата о законченной вакцинации от COVID-19 или результатов ПЦР-тестирования. Тест должен быть взят не более чем за 72 часа до заселения.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 280 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - 13 случаев. В регионе зарегистрировано 10 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.