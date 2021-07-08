Природоохранная прокуратура Петербурга подала иск о запрете сброса сточных вод в реку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура Петербурга обратилась в Пушкинский районный суд с иском о запретите АО "АБЗ-Дорстрой" осуществлять сброс сточных вод в реку Дудергофку. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

"Природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга обратился в Пушкинский районный суд в защиту неопределенного круга лиц с иском, в котором просил запретить АО "АБЗ-Дорстрой" осуществлять сброс сточных вод в реку Дудергофку в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. Основанием для проведения проверки послужила информация Государственной административно-технической инспекции о несоблюдении коммерческой организацией требований водного законодательства", - говорится в сообщении.

В ходе проверки природоохранной прокуратурой было установлено, что, не имея разрешения на пользование водным объектом, акционерное общество при строительстве объекта оборудовало систему дождевой канализации, через которую осуществляется сброс сточных вод в реку Дудергофку.

В сообщении также отмечается, что Пушкинский районный суд, с позицией которого согласился суд апелляционной инстанции, удовлетворяя иск природоохранного прокурора, признал и установил, что выявленные надзорным ведомством нарушения влекут за собой нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности и подлежат устранению. Исполнение решения суда по данному делу находится на контроле природоохранного прокурора Санкт-Петербурга.

Ранее в начале июня этого года Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности компанию "СК "Орион плюс" за сброс бетона и арматуры в Дудергофку. Тогда предприятию был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и внесено представление об устранении причин и условий произошедшего.