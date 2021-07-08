Разведка Южной Кореи прокомментировала похудение Ким Чен Ына

СЕУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын за последние полгода похудел на 10-20 кг, вероятно, из-за диеты. Об этом в четверг заявил депутат Национального собрания Республики Корея Ким Бён Ги со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

"С начала года до середины июня он похудел примерно на 10-20 кг. Мы не думаем, что это связано с болезнью, мы считаем, что это из-за диеты. Он здоров", - приводит слова депутата газета "Чунан ильбо". В четверг представители разведки провели встречу с депутатами парламента.

В Национальной разведывательной службе (НРС) Южной Кореи уверены, что Ким Чен Ын здоров, в том числе потому что ее сотрудники не нашли "свидетельств поставки импортных лекарств в клинику, в которой обычно лечится лидер народной республики". В Сеуле также указали на активную работу председателя Госсовета КНДР в последнее время.

Кроме того, Ким Чен Ын, вероятно, не прививался от коронавируса, считают в НРС.

По оценке южнокорейской разведки, в конце 2020 года Ким Чен Ын весил примерно 140 кг.

В начале июня американский интернет-портал NK News провел анализ фотографий и видеозаписей с участием Ким Чен Ына, находящихся в публичном доступе, и предположил, что лидер КНДР значительно похудел за последние месяцы. Портал обратил внимание на наручные часы Ким Чен Ына: их ремешок затягивался все плотнее.