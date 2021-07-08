В Мордовии от ковида привиты полностью почти 150 тыс. человек

ТАСС, 8 июля. Почти 200 тыс. жителей Мордовии получили вакцину от коронавируса однократно и двукратно, это 51% от плана вакцинации, сообщил ТАСС и. о. министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

"По состоянию на 7 июля поступило 213 534 дозы вакцины. Привито 197 918 человек, или 51% от плана. План - 388 270 человек, или 60% от взрослого населения. В том числе двукратно привиты 148 261 человек, выполнение плана по завершенной вакцинации - 38,2%", - сказал Маркин.

Ранее власти отмечали недостаточные темпы вакцинации в высших и средних учебных заведениях, на промышленных предприятиях и в заведениях общепита. Руководителям министерства экономики и министерства промышленности региона поручено нарастить темпы вакцинации на отраслевых предприятиях.

Как отмечается на сайте правительства Мордовии, число пациентов с пневмонией выросло в 2,5 раза за месяц, на треть выросло количество госпитализаций, увеличивается количество пациентов с тяжелой формой заболевания. Власти разворачивают дополнительные койки.

За период пандемии в республике зафиксировано более 22 тыс. случаев коронавируса, более 20 тыс. человек выздоровели, 346 пациентов умерли от коронавируса как основной причины.